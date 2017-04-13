Коларж продлил контракт с "Амуром"

"Амур" продлил контракт с защитником Яном Коларжем, информирует пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на год. 30-летний чех в прошедшем сезоне набрал 15 (9+6) очков. Коларж выступает за "Амур" с сезона-2015/16.

Он регулярно привлекается к игре за сборную Чехии. Выступал на трех мировых первенствах, где провел 28 матчей, набрав 7 (1+6) очков. Всего выходил на лед в форме сборной в 66 играх, отметившись 11 очками (3+8)

