Кокарев пропустит около месяца, Соин выбыл до 1 декабря

Нападающий московского "Динамо" Денис Кокарев, получивший травму в матче регулярного чемпионата с "Адмиралом" (4:3 Б), внесен в список травмированных игроков КХЛ до 22 сентября, информирует пресс-служба лиги. Форвард "Салавата Юлаева" Сергей Соин выбыл до 1 декабря. Ранее сообщалось, что у него подозрение на перелом ключицы.

Также список пополнился нападающим "Слована" Радеком Смоленяком, который, предположительно вернется на лед 23 ноября. Форвард "Авангарда" Антон Бурдасов восстановится к 30 августа.