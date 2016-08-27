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Кокарев пропустит около месяца, Соин выбыл до 1 декабря

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Нападающий московского "Динамо" Денис Кокарев, получивший травму в матче регулярного чемпионата с "Адмиралом" (4:3 Б), внесен в список травмированных игроков КХЛ до 22 сентября, информирует пресс-служба лиги. Форвард "Салавата Юлаева" Сергей Соин выбыл до 1 декабря. Ранее сообщалось, что у него подозрение на перелом ключицы.

Также список пополнился нападающим "Слована" Радеком Смоленяком, который, предположительно вернется на лед 23 ноября. Форвард "Авангарда" Антон Бурдасов восстановится к 30 августа.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2016/08/27/317003.html

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