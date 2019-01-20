Когда Билялетдинов в последний раз бил буллит? Отвечает тренер

Главный тренер "Ак Барса" и дивизиона Харламова на Матче звезд КХЛ Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями об организации мероприятия.

- Любая медаль - это медаль, - говорит Билялетдинов. - Это хорошо. - Хотелось бы взять золото, но чего-то не хватило. Будем работать.

- Когда вы в последний раз били буллит?

- Не помню (смеется). А вообще я считаю, что праздник получился изумительным. К сожалению, не видел как было в Альметьевске и Нижнекамске, но здесь все прошло на очень высоком уровне. Думаю, что болельщики получили удовольствие. Думаю, что этот праздник останется в памяти. (Артур Еникеев)