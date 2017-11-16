Клубы НХЛ проявляют интерес к Киселевичу и Ткачеву

Скауты НХЛ на Кубке "Карьяла" просматривали защитника ЦСКА Богдана Киселевича и нападающего "Ак Барса" Владимира Ткачева, информирует sportsnet.ca. В составе сборной России Киселевич на турнире отдал одну результативную передачу, а Ткачев отметился заброшенной шайбой и передачей.

Контракт 27-летнего защитника ЦСКА действует до 30 апреля 2018 года. В этом сезоне он провел 25 матчей и отдал семь передач.

Контракт 24-летнего Ткачева рассчитан до 30 апреля 2019 года. В этом сезоне он провел 28 матчей, в которых он забросил 14 шайб и отдал 8 результативных передач.







