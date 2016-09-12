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Клубы КХЛ взяли курс на рекорд по отставкам

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Павел Езовских покинул пост главного тренера "Югры" после девяти матчей в КХЛ.

Данная отставка стала уже третьей в нынешнем сезоне. Ранее Николай Соловьев покинул новокузнецкий "Металлург", а Андрей Назаров – "Барыс", проведя во главе команды по три матча.

Таким образом, три уволенных наставника провели в сумме всего 15 матчей, в то время как предыдущий рекорд для трех отставок, установленный в сезоне-2010/11, составлял 26 игр. Тогда Александр Блинов покинул "Амур" после пяти встреч, Николай Борщевский "Атлант" – после шести, а Милош Ржига "Спартак" – после 12. (Кирилл БУРДАКОВ)

Сумма матчей трех первых уволенных тренеров КХЛ

Сезон

Тренеры

Матчи

2016/17

Николай СОЛОВЬЕВ (Металлург Нк) – 3, Андрей НАЗАРОВ (Барыс) – 3, Павел ЕЗОВСКИХ (Югра) – 9

15

2010/11

Александр БЛИНОВ (Амур) – 5, Николай БОРЩЕВСКИЙ (Атлант) – 9, Милош РЖИГА (Спартак) – 12

26

2014/15

Ростислав ЧАДА (Слован) – 6, Шон СИМПСОН (Локомотив) – 9, Чак УЭБЕР (Медвешчак) – 13

28

2008/09

Сергей ГЕРСОНСКИЙ (Авангард) – 6, Юрий НОВИКОВ (Химик) – 11, Джим ХЬЮЗ (Динамо Мн) – 17

34

2015/16

Сергей СВЕТЛОВ (Лада) – 10, Ерлан САГЫМБАЕВ (Барыс) – 13, Анатолий ЕМЕЛИН (Салават Юлаев) – 14

37

2013/14

Том РОУ (Локомотив) – 6, Петри МАТИКАЙНЕН (Авангард) – 6, Сергей СВЕТЛОВ (Атлант) – 26

38

2009/10

Анатолий ЕМЕЛИН (Амур) – 11, Сергей КОТОВ (Динамо М) – 12, Евгений ПОПИХИН (Торпедо) – 18

41

2011/12

Александр БАРКОВ (Металлург Мг) – 10, Андрей ХОМУТОВ (Барыс) – 14, Сергей МИХАЛЕВ (Салават Юлаев) – 21

45

2012/13

Кари ХЕЙККИЛЯ (Динамо Мн) – 16, Янне КАРЛССОН (Атлант) – 19, Йозеф ЯНДАЧ (Лев Пр) – 19

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