Клубы КХЛ взяли курс на рекорд по отставкам

Павел Езовских покинул пост главного тренера "Югры" после девяти матчей в КХЛ.
Данная отставка стала уже третьей в нынешнем сезоне. Ранее Николай Соловьев покинул новокузнецкий "Металлург", а Андрей Назаров – "Барыс", проведя во главе команды по три матча.
Таким образом, три уволенных наставника провели в сумме всего 15 матчей, в то время как предыдущий рекорд для трех отставок, установленный в сезоне-2010/11, составлял 26 игр. Тогда Александр Блинов покинул "Амур" после пяти встреч, Николай Борщевский "Атлант" – после шести, а Милош Ржига "Спартак" – после 12. (Кирилл БУРДАКОВ)
Сумма матчей трех первых уволенных тренеров КХЛ
|
Сезон
|
Тренеры
|
Матчи
|
2016/17
|
Николай СОЛОВЬЕВ (Металлург Нк) – 3, Андрей НАЗАРОВ (Барыс) – 3, Павел ЕЗОВСКИХ (Югра) – 9
|
15
|
2010/11
|
Александр БЛИНОВ (Амур) – 5, Николай БОРЩЕВСКИЙ (Атлант) – 9, Милош РЖИГА (Спартак) – 12
|
26
|
2014/15
|
Ростислав ЧАДА (Слован) – 6, Шон СИМПСОН (Локомотив) – 9, Чак УЭБЕР (Медвешчак) – 13
|
28
|
2008/09
|
Сергей ГЕРСОНСКИЙ (Авангард) – 6, Юрий НОВИКОВ (Химик) – 11, Джим ХЬЮЗ (Динамо Мн) – 17
|
34
|
2015/16
|
Сергей СВЕТЛОВ (Лада) – 10, Ерлан САГЫМБАЕВ (Барыс) – 13, Анатолий ЕМЕЛИН (Салават Юлаев) – 14
|
37
|
2013/14
|
Том РОУ (Локомотив) – 6, Петри МАТИКАЙНЕН (Авангард) – 6, Сергей СВЕТЛОВ (Атлант) – 26
|
38
|
2009/10
|
Анатолий ЕМЕЛИН (Амур) – 11, Сергей КОТОВ (Динамо М) – 12, Евгений ПОПИХИН (Торпедо) – 18
|
41
|
2011/12
|
Александр БАРКОВ (Металлург Мг) – 10, Андрей ХОМУТОВ (Барыс) – 14, Сергей МИХАЛЕВ (Салават Юлаев) – 21
|
45
|
2012/13
|
Кари ХЕЙККИЛЯ (Динамо Мн) – 16, Янне КАРЛССОН (Атлант) – 19, Йозеф ЯНДАЧ (Лев Пр) – 19
|
54