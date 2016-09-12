Клубы КХЛ взяли курс на рекорд по отставкам

Павел Езовских покинул пост главного тренера "Югры" после девяти матчей в КХЛ.

Данная отставка стала уже третьей в нынешнем сезоне. Ранее Николай Соловьев покинул новокузнецкий "Металлург", а Андрей Назаров – "Барыс", проведя во главе команды по три матча.

Таким образом, три уволенных наставника провели в сумме всего 15 матчей, в то время как предыдущий рекорд для трех отставок, установленный в сезоне-2010/11, составлял 26 игр. Тогда Александр Блинов покинул "Амур" после пяти встреч, Николай Борщевский "Атлант" – после шести, а Милош Ржига "Спартак" – после 12. (Кирилл БУРДАКОВ)

Сумма матчей трех первых уволенных тренеров КХЛ