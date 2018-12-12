Клубы КХЛ выступили с инициативой ввести аренду, лига - против

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о долгах клубов лиги и о предложении ввести институт аренды.

– На текущую дату задолженности есть у четырех клубов: "Адмирала", "Сочи", "Слована" и "Сибири", – сказал Чернышенко. – Был и пятый клуб, но он предоставил график выплаты задолженностей. В "Адмирале" критическая ситуация. У нас во избежании повторения такой ситуации мы внесли дополнение в регламент КХЛ. Введен запрет на смену юридического имени клуба. Думаю, мы добьемся своего, вопрос будет решен.

Также отмечу, что клубы выступили с инициативой создания института аренды. Лига не поддерживает эту инициативу, но будет изучать этот вопрос. (Игорь Еронко)