Клубы КХЛ проведут акцию в память о "Локомотиве"

КХЛ на официальном сайте сообщила о том, что 7 сентября лига и клубы проведут акцию в память о гибели игроков и тренеров "Локомотива", погибших в авиакатастрофе 7 лет назад – 7 сентября 2011 года. Все 6 игр, запланированные на завтра, начнутся с минуты молчания в память о трагедии под Ярославлем.

Также отмечается, что перед этими матчами будет показан видеоролик, посвященный команде. По инициативе лиги клубы-хозяева предстоящих игр ("Ак Барс", "Нефтехимик", "Спартак", "Торпедо", "Сочи" и "Йокерит") выделят на трибунах сектор памяти, в котором будут разложены 44 шарфа ярославского клуба – символ количества погибших.

Помимо этого, все 12 команд, которые сыграют завтра, выйдут на лед со специальными нашивками на свитерах в память о трагедии. Также во дворцах, на которых состоятся матчи, будут оборудованы мемориальные зоны, в которых болельщики смогут возложить цветы и почтить память команды.

Запланированный на завтра совет директоров КХЛ начнется с минуты молчания.