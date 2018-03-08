Клубы КХЛ поздравили женщин с 8 марта

Клубы КХЛ в своих социальных сетях опубликовали поздравления женщин с праздником 8 марта. "Авангард", в свою очередь, записал специальное видео, в котором игроки поздравили представительниц прекрасного пола.
Поздравляем девушек и женщин с 8 марта! #ВамЛюбимые pic.twitter.com/umILkst0Ca– КХЛ (@khl) 8 марта 2018 г.
Хоккейный клуб "Салават Юлаев" поздравляет прекрасную половину человечества с Международным женским днем!– ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) 8 марта 2018 г.
Мы желаем всем болельщицам, хоккеисткам, судьям и просто любительницам хоккея всего самого светлого и наилучшего! pic.twitter.com/t6yOjiYEdL
С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА!– ХК "Лада" Тольятти (@hc_lada) 7 марта 2018 г.
ХК "Лада" сердечно поздравляет всех женщин c весенним праздником 8 Марта! pic.twitter.com/hbgTxAtTKq
Милые наши дамы! ☺️ Поздравляем вас с праздником 8 марта! Желаем вам душевного тепла, позитивного настроения, счастья и гармонии 🌺 Пусть сбываются ваши мечты, а мужчины только радуют 😉– ХК "Сочи" (@HCSOCHI) 8 марта 2018 г.
С праздником!🎉#хксочи #hcsochi #сочи #sochi pic.twitter.com/0jERoGbllA
Милые женщины!– ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) 8 марта 2018 г.
Поздравляем Вас с праздником Весны и Красоты – Международным женским днем!
Желаем, чтобы каждый день и час вы ощущали любовь и заботу, преданность и верность, помощь и поддержку любимых, родных, близких!
С уважением,
ХК "Нефтехимик" pic.twitter.com/YDR4gmM9DM
Дорогие наши болельщицы! С прекрасным весенним праздником 8 марта вас! 😊 pic.twitter.com/ywASrgoPy7– Hockey Club Sibir (@hcsibir) 8 марта 2018 г.
Настоящие Тигры поздравляют женщин с Международным женским днём!– HC Amur Khabarovsk (@hcamur) 8 марта 2018 г.
Эстафета поздравлений под общим хэштегом #ВамЛюбимые начинается в Хабаровске, а закончится в Хельсинки, охватив все часовые пояса КХЛ! pic.twitter.com/r968v7yAMo
Дорогие женщины!– ХК ЦСКА Москва (@hccska) 8 марта 2018 г.
Все, что мы делаем – мы делаем ради вас. Вам мы посвящаем свои победы и достижения. Пусть с первыми весенними лучами растают все ваши невзгоды и проблемы. Улыбайтесь, ведь своей улыбкой вы озаряете все вокруг. Будьте счастливы, не только сегодня, но и всегда! pic.twitter.com/tNwYjxAYTa
Очаровательные наши и прекрасные девочки, девушки, женщины! С 8 марта!🌺– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 8 марта 2018 г.
Яркой и теплой весны, прекрасного настроения, побольше улыбок.
Спасибо за вашу поддержку.
Мы играем для вас! pic.twitter.com/61TgVq23X0
Дорогие женщины! Поздравляем вас с Международным женским днём! pic.twitter.com/iDTGqWXTMl– HCMETALLURG (@MetallurgMgn) 8 марта 2018 г.