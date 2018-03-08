13:05 | Хоккей — КХЛ

Клубы КХЛ поздравили женщин с 8 марта


Клубы КХЛ в своих социальных сетях опубликовали поздравления женщин с праздником 8 марта. "Авангард", в свою очередь, записал специальное видео, в котором игроки поздравили представительниц прекрасного пола.

 

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Материалы других СМИ
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