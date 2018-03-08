Клубы КХЛ поздравили женщин с 8 марта

Дорогие женщины!



Все, что мы делаем – мы делаем ради вас. Вам мы посвящаем свои победы и достижения. Пусть с первыми весенними лучами растают все ваши невзгоды и проблемы. Улыбайтесь, ведь своей улыбкой вы озаряете все вокруг. Будьте счастливы, не только сегодня, но и всегда! pic.twitter.com/tNwYjxAYTa