Клинкхаммер стал игроком "Ак Барса"

Как и сообщал "СЭ", нападающий Роб Клинкхаммер перешел из минского "Динамо" в "Ак Барс". "Динамо" взамен получит денежную компенсацию и права на защитника Стефана Эллиотта, информирует официальный сайт минчан.

– Клуб благодарит Роба за плодотворную работу и желает ему успеха в дальнейшей карьере! – говорится в сообщении "Динамо".

В текущем сезоне 31-летний канадец набрал 2 (1+1) очка в 7 встречах за "зубров" при показателе полезности "+3". В прошлом сезоне на его счету 42 (21+21) очка в 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 2 (1+1) результативных балла в 5 играх плей-офф.