Клим Костин: "Рад, что тренеры "Динамо" дают шанс проявить себя в КХЛ"

Дебютант московского "Динамо" Клим Костин после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Сочи" (1:2) заявил, что постарается оправдать надежды, которые на него возлагают тренеры бело-голубых, передает из "Парка легенд" корреспондент "СЭ" Борис САТАРОВ.

– Доволен, что тренеры дают шанс, – сказал Костин. – Постараюсь оправдать их надежды и доказать, что могу играть в КХЛ. Конечно, присутствовало волнение сегодня. Но старшие ребята помогают и поддерживают – от этого легче. Есть куда стремиться и расти.