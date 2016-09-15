22:46 15 сентября | ХОККЕЙ — КХЛ

Клим Костин: "Рад, что тренеры "Динамо" дают шанс проявить себя в КХЛ"

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Дебютант московского "Динамо" Клим Костин после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Сочи" (1:2) заявил, что постарается оправдать надежды, которые на него возлагают тренеры бело-голубых, передает из "Парка легенд" корреспондент "СЭ" Борис САТАРОВ.

– Доволен, что тренеры дают шанс, – сказал Костин. – Постараюсь оправдать их надежды и доказать, что могу играть в КХЛ. Конечно, присутствовало волнение сегодня. Но старшие ребята помогают и поддерживают – от этого легче. Есть куда стремиться и расти.

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