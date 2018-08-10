Китайский вратарь "Куньлуня": "Ковалев часто говорит с нами один на один, это помогает китайским игрокам развиваться"

Вратарь ХК "Куньлунь Ред Стар" Сунь Цзэхао рассказал о совместной работе с тренером команды Алексеем Ковалевым.

- В межсезонье в тренерский штаб "Куньлуня" пришел Алексей Ковалев, известнейший в прошлом российский нападающий. Что вы думаете о нем, как о тренере?

- Он любит находиться близко к игрокам, много с нами разговаривает. Ковалев часто говорит один на один с кем-нибудь из ребят, и это помогает нам, китайским игрокам, развиваться.

- Знали о том, насколько знаменитый игрок пришел к вам в клуб?

- Конечно, Ковалев – легенда, особый игрок для России, для всего хоккейного мира. Здорово, что мы видим его каждый день и общаемся с ним, - цитирует китайца официальный сайт КХЛ.