Китаров из-за травмы не поможет минскому "Динамо" в ближайших матчах

Нападающий минского "Динамо" Александр Китаров не поможет команде в ближайших играх. Как информирует официальный сайт "зубров", 30-летний белорус получил травму в понедельник в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Ак Барса" (4:1).

После медицинского обследования Китаров был внесен в список травмированных, о сроках его восстановления не сообщается. В текущем сезоне на счету одного из лучших бомбардиров команды 9 (5+4) очков в 30 встречах.

В списке травмированных минского "Динамо" по-прежнему находится Евгений Лисовец.