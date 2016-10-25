Киселевич узнал от журналистов о вызове в сборную на Кубок Карьяла

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич узнал о вызове в состав сборной России на Кубок Карьяла от журналистов после встречи регулярного чемпионата КХЛ с "Медвешчаком" (3:1). Игрок обрадовался данной новости, но подчеркнул, что пока не думает о выступлении за национальную команду.

-А что, меня вызвали в сборную? Я и не знал этого, честно говоря, - приводит "Р-Спорт" слова Киселевича. - Что, правда, вызвали? Давайте я все-таки проверю, потом вам уже скажу что-то… Конечно, приятно и очень неожиданно это, честно говоря. Поедем, сыграем. Но у нас есть еще одна игра, нужно выспаться, подготовиться к ней и только потом думать о сборной.

Игра с "Медвешчаком" получилась очень тяжелой. Проигрывали стыковую борьбу и не включались на 100 процентов, этого делать нельзя. Первый период мы вообще проспали, а это недопустимо. Где-то занимали выжидательную позицию, поэтому проигрывали единоборства. Но очень долго терпели, поэтому дожали их все-таки. Вы сами все видели: на трибунах был "театр", пока не забили. Потом, когда уже забросили шайбу, спасибо болельщикам, они нас поддержали и дали энергию на второй гол.