Кирилл Воробьев: "Первые впечатления от перехода в "Торпедо" – самые благоприятные"

Новичок "Торпедо" Кирилл Воробьев остался доволен своим дебютом, произошедшим в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Адмирала"​ (2:3 Б). Защитник, проходивший предсезонную подготовку в ЦСКА, только вчера присоединился к нижегородской команде.

– Я приехал в Нижний Новгород поздно вечером 11 сентября, - цитирует пресс-служба клуба Воробьева. - Первые впечатления – самые благоприятные. Я попал в сильную команду, ребята отлично встретили.

– Где проходила ваша подготовка к сезону?

– Предсезонку проходил в ЦСКА, но перед первым матчем сезона с магнитогорским "Металлургом" меня отпустили в Чехов. В составе чеховской "Звезды" я поучаствовал в предсезонном турнире в Рязани, а спустя некоторое время последовало предложение от "Торпедо".

– Ваши ощущения от первой игры за новую команду?

– Пока, возможно, получается далеко не все. Все-таки надо влиться в команду. Спасибо ребятам, они мне во многом помогали. В частности, Максим Осипов, с которым я играл в паре, дал несколько полезных советов. Надеюсь, с каждой игрой будет все лучше и лучше. А в матче с "Адмиралом" команде где-то не хватило удачи. Будем работать...