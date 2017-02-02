Кирилл Ураков: "Скудра бьется за игроков "Торпедо" во время матчей"

Нападающий "Торпедо" Кирилл Ураков заявил, что эмоциональное поведение главного тренера команды Петериса Скудры помогает игрокам на льду, а также отметил, что латвийский специалист не устраивает "разносов" после проигранных встреч. На данный момент Скудра отбывает четырехматчевую дисквалификацию от КХЛ за оскорбление судей. 19-летний Ураков в текущем сезоне провел 40 матчей в регулярном чемпионате и набрал 7 (2+5) очков.

– Во втором периоде я сел на скамейку, подъехал судья и сказал Скудре, что его удаляют, – цитирует сайт КХЛ Уракова. – Если честно, сам я не понял, что тогда произошло. Наш тренер бьется за команду во время матчей. Иногда Скудра считает, что арбитры необъективно судят, тогда он за нас заступается. Я думаю, что такие действия нашего тренера заводят команду, у игроков случается эмоциональный всплеск.

Влияет ли на команду его эмоциональность? Все зависит от человека. Не скрою, что некоторое время мне было тяжеловато: другие требования, взрослая команда. Нужно было привыкать. Скудра заряжен в каждом матче на 100 процентов. И свою энергию он передает каждому игроку команды. Его поведение на скамейке дает нам очень многое.

Никаких разносов после матчей у нас нет. Никто не любит проигрывать, не только Скудра. Ребята переживают по поводу поражений и все сами понимают. На следующий день, конечно, мы собираемся и уже в спокойной обстановке разбираем ошибки, нам объясняют, где действовали неправильно.