Кирилл Слепец: "КХЛ и МХЛ – это две противоположности"

Нападающий ярославского "Локомотива" Кирилл Слепец в интервью "Известиям" отметил, что уровни КХЛ и МХЛ​ сильно отличаются. По его словам, в "молодежки" у игроков больше свободы.

– Уровень КХЛ сильно отличается от МХЛ?

– КХЛ и МХЛ – это две противоположности. В МХЛ иногда что-то и без тактики пройдет. А в КХЛ надо придерживаться четкого плана, тогда играть будет легче.

– В "Локо" требования штаба Дмитрия Красоткина другие?

– В "молодежке" у тебя больше свободы. И времени больше. Потому что это все-таки еще молодежный хоккей – ты можешь передержать шайбу и не заметишь этого, всё равно будет время на принятие решения: бросить, пойти в обыгрыш или отдать пас. Поэтому можно более вольно распоряжаться ситуацией.

– Даже в плей-офф МХЛ много свободы?

– Плей-офф – это другая игра и другие скорости. Ответственности на каждом игроке больше. Но даже по сравнению с Кубком Харламова чувствуется, что в КХЛ уровень повыше.