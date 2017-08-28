Кирилл Семенов: "В КХЛ все команды бьются, стараются играть на победу"

Нападающий "Авангарда" Кирилл Семенов после победы над "Спартаком" (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что в команде сложилось хорошее взаимопонимание. Он также добавил, что сейчас в лиге все клубы играют на победу и бьются.

– Нужную шайбу забили. Давили, гол был нужен, чтобы переломить игру, – сказал Семенов. – Рад, что получилось это сделать. Хорошая была передача Лемтюгова. Мы побежали на ворота, увидели друг друга, и мне осталось только подставить клюшку под его передачу. Это взаимопонимание хорошее.

– Что произошло в начале второго периода? Казалось, команда просто встала.

– Да нет, не встала. Просто были ошибки, когда мы теряли на синей линии, в средней зоне, и это приводило к атакам на ворота. Потом переломили, убрали ошибки, и все стало получаться.

– "Спартак" чем-то удивил?

– Да все команды бьются, стараются играть на победу. Как и мы, хотят выигрывать в основное время.

– Как оцените итог домашней серии?

– Хороший итог. Взяли достаточно очков. Но были игры, когда могли и в основное время выигрывать. Все соперники были тяжелые. (Анна ЛЕВЧЕНКО)