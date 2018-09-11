Кирилл Семенов: "Мы все равно помним о наших болельщиках"

Нападающий "Авангарда" Кирилл Семенов отметил, что доволен первой игрой в КХЛ на новом для клуба домашнем стадионе в Балашихе. Семенов забросил две шайбы в ворота "Нефтехимика" (4:2) и стал лучшим игроком встречи.

– Очень важно было начать на новом стадионе с победы?

– Конечно, важно. Тем более приехало столько болельщиков из Омска. Это здорово, что они приехали поддержать нас. Мы отблагодари их победой, мы играем за Омск!

– После матча вы вынесли баннер на лед. Там было написано "Омск, мы вместе!". Какие чувства испытали?

– У меня по коже пробежали мурашки. Мы все равно помним о наших болельщиках, как они поддерживали, поддерживают, и пусть продолжают это делать! Поддержка – огромный плюс, который заряжает нас.

– "Нефтехимик" – всегда непростой соперник. Что нужно было противопоставить, чтобы победить?

– Хороший соперник, они играют также активно и быстро, в атакующий хоккей. В третьем периоде надо было переломить игру, показать характер, кто сильнее. Нужно было выжать из себя все и забить гол, что мы и сделали. А затем и второй. Оставалось только довести игру до победы.

– Насколько значимо было забить первый гол "Авангарда" на новой домашней арене?

– Значимо, что мы победили, это главное. А забил я или еще кто-то – все равно забивает всегда команда.

– Забиваете в среднем по четыре гола за матч. С чем связываете такую высокую результативность?

– Активно и много играем в зоне нападения. Отбираем шайбу у соперников в средней зоне, быстро переходим в атаку, нагружаем на ворота.

– Можно сказать, что следующие соперники 12 и 13 сентября – это будет серьезная проверка?

– Казань и "Магнитка" – хорошие соперники. Тем более игры будут два дня подряд. Это станет хорошей проверкой для нас. Надо готовиться, забыв о четырех победах на старте сезона. И продолжить победную серию!