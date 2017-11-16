Кирилл Семенов: "Мне нужно было забивать "Барысу" в овертайме. Корил себя за это"

Нападающий "Авангарда" Кирилл Семенов после победы над "Барысом" (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что остался недоволен своими действиями в овертайме, когда не смог реализовать выгодный для команды момент. Отметим, что Семенов стал автором победного буллита.

– Со стороны казалось, что игра была в духе плей-офф. Насколько это соответствует тому, что вы чувствовали на площадке?

– "Барыс" – хорошая команда, она идет на первом месте в конференции, – сказал Семенов. – У нас сегодня была принципиальная игра, потому что они в нашем дивизионе, нужно было побеждать любой ценой. Хороший, боевой матч, никто не хотел проигрывать. От ножа играли, до первого гола. Хорошо, что у нас получилось забить, но пропустили, к сожалению, необязательный гол. Но ничего страшного, мы до конца играли, знали, что победим. Мне, конечно, надо было забивать в овертайме, потому что это был отличный шанс, но попал в клюшку. Надо было либо отдать, либо бросать уж наверняка. Корил себя за это. Хорошо, что реализовали буллиты. Олег Шилин сегодня молодец, много подтащил, спасал команду в нужных ситуациях, и мы ему помогали. Все сегодня играли на победу и отдавались полностью.

– У вас много травмированных, но вы сплотились и выдали такую игру.

– Да, травмированных много, но ничего страшного. Все равно есть какой-то костяк команды. Молодых мы подбадриваем, они тоже приносят пользу. Все, у кого травмы, переживают за нас – сразу написали после матча, поздравили с победой. Мы команда и мы все вместе, даже те, кто не играет.

– Отдых поспособствовал выполнению тренерской установки? "Физика" сегодня стояла на первом плане.

– Конечно, мы провели такой тяжелый матч, и думаю, "Барыс" тоже готовился, у них были выходные. Нам с Ильей Михеевым удалось отдохнуть только один день, но мы знали, какая нам сегодня предстоит игра, настраивались и выходили только на победу. Неважно, в каких кондициях ты находишься, главное – следовать тактике тренера. Все равно мы свое забьем, важно – не пропустить.

– Как решали действовать на буллитах?

– Вратарь был в воротах, я думал, как лучше выполнить бросок, рассматривал разные углы и в итоге принял верное решение. Дали исправиться за овертайм, хорошо, что получилось. Команда выиграла – это самое главное. Такие победы, через преодоление, конечно, сплачивают.