03:24 | ХОККЕЙ — КХЛ

Кирилл Семенов: "Кузня проявила терпение в игре со "Спартаком" и добыла нужны три очка"

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Форвард новокузнецкого "Металлурга" Кирилл Семенов подчеркнул, что команда проявила терпение в матче со "Спартаком" в регулярном чемпионате КХЛ. В четверг москвичи потерпели шестое поражение подряд, уступив дома "Кузне" со счетом 2:3. В этом матче Семенов оформил дубль.

– Первый период проиграли по статистике, по желанию, – приводит "Р-Спорт" слова Семенова. – В перерыве сказали, что нужно больше агрессии, больше действовать в атаке. Смогли забить на контратаках, но в конце пропустили ненужный гол. В последних матчах мы упускали победу, но сегодня в третьем периоде проявили терпение и удержали победу. Все молодцы, добыли нужные три очка.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161014/1110739946.html

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