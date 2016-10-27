Кирилл Рассказов: "В Нижнем Новгороде настоящий хоккейный бум"

Форвард "Торпедо" Кирилл Рассказов отметил, что летом мог перейти в "Югру" или "Авангард", но выбрал Нижний Новгород. По словам хоккеиста, о своем выборе он не жалеет, так как в городе сейчас хоккейный бум.

- При определенных обстоятельствах мог продолжить карьеру в "Югре" или "Авангарде", но перешел в "Торпедо", - приводит пресс-служба нижегородского клуба слова Рассказова. - Кстати, в омском клубе на тот момент было восемь центральных нападающих! В начале июля я узнал, что "Торпедо" проявило ко мне интерес, и это меня очень обрадовало. Вскоре я уже оказался в нижегородском клубе. "Торпедо" ставит серьезные задачи, здесь собрался хороший коллектив.

- В первом же матче на льду нижегородского дворца спорта вам удалось отличиться. Вы поучаствовали в двух первых голах "Торпедо" на Кубке губернатора. Удачное начало добавило поводов для оптимизма?

- Конечно, это радостный эпизод. Но такая радость длится недолго. Ведь ты понимаешь, что в каждой игре ты должен доказывать, что можешь приносить пользу команде, заслуживаешь игровое время. Я доволен тем, что оказался в "Торпедо". Чувствуется, что в городе настоящий хоккейный бум, а торпедовские болельщики заслуживают самых добрых слов. Один из эпизодов, например, очень удивил. Как-то лечил зубы в одной из нижегородских клиник, а там меня, оказывается, уже хорошо знали. А ведь я только-только перешел в новую команду, еще сезон не начался. Но где только не встретишь болельщиков "Торпедо"!