Кирилл Рассказов: "Торпедо" в матче с "Амуром" подвела игровая дисциплина"

Нападающий "Торпедо" Кирилл Рассказов после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Амуром" (0:1 ОТ) выразил мнение, что его команду подвела игровая дисциплина. Форвард отметил, что нижегородцы создавали хорошие моменты у ворот соперника.

– Можно сказать, что мы не до конца выполнили тренерскую установку, – приводит официальный сайт "Торпедо" слова Рассказова. – По ходу матча с "Амуром" у нас были хорошие моменты, но необходим был гол, пусть даже какой-нибудь "черновой", не самый красивый. Соперник здорово держался, и ни в чем нам не уступал. А нас подвела игровая дисциплина.

– Ожидали, что гости окажут столь упорное сопротивление?

– Безусловно. В любой команде после поражений идет серьезный разбор полетов, и она стремится исправить ситуацию.

– А вот нижегородские болельщики, наверное, вас порадовали? Они заполнили КРК "Нагорный" даже в день первого выставочного матча сборной России.

– О болельщиках Нижнего Новгорода вообще разговор особый. Хочу сказать самые добрые слова в их адрес. Я провел не так много матчей за "Торпедо", но уже заметил, что как бы ни играла команда, ее всегда поддерживают болельщики. Мы проиграли в овертайме, а многие зрители все равно нам аплодировали. Это очень приятно. Хочется всегда радовать такую публику.