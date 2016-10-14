Кирилл Рассказов: "Пропущенные легкие шайбы в игре с "Авангардом" не повлияли на "Торпедо"

Форвард "Торпедо" Кирилл Рассказов подчеркнул: команда знала, что выполнение тренерского задания должно принести им успех в матче против "Авангарда". Нижегородцы обыграли дома омскую команду со счетом 3:2.

– Матч получился интересным для зрителей, команды играли активно, на встречных курсах, – приводит "Р-Спорт" слова Рассказова. – Мы старались гнуть свою линию, почаще запирать соперника в их зоне и порой это неплохо получалось. Не скажу, что поначалу "Авангард" играл лучше, просто они использовали свои моменты. А мы старались играть по заданию и знали, что в конечном итоге это должно принести успех.

Особых коррективов по ходу матча даже вносить не стали. Как разбирали игру соперника, так и продолжали действовать. То, что пропустили легкие шайбы, никак на нас не повлияло. При любом раскладе команда бьется до конца, и это приносит результат.