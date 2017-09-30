Кирилл Рассказов: "Мы люди подневольные. Я рад переходу, это новый этап в карьере"

Форвард "Амура" Кирилл Рассказов после матча регулярного чемпионата КХЛ с московским "Динамо" (3:2) оценил свой переход из "Торпедо" и отметил, что ему нужно время для адаптации.

- У команды была долгая серия поражений, хорошо, что выиграли, и я рад, что помог это сделать, - цитирует "Р-Спорт" Рассказова. - Конечно, "поджег" немного в конце, получив удаление, переживал немного, но ребята выстояли. Во всех командах своя кухня, мне нужно привыкнуть, половину игры немного не понимал, что делать.

Так сложилось, я благодарен "Торпедо" за этот год с лишним. Очень многому научился, познакомился с хорошими людьми, но на этом жизнь не заканчивается. Теперь буду приносить пользу Хабаровску. А что от нас зависит? Мы сели в самолет и летим. Если ты как-то мог повлиять на ситуацию, а тут ничего не поделаешь – так город расположен. Люди играют в Хабаровске много лет, и я привыкну.

Буквально вечером присоединился. В "Торпедо" потренировались, загрузил сумку в автобус, должны были ехать на выезд. Мою сумку выложили и сказали: "Ты переходишь в другую команду". Это спортивная жизнь, от этого никто не застрахован. Мы люди подневольные. Я рад переходу, это новый этап в карьере.