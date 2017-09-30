Кирилл Рассказов: "Мою сумку выложили из автобуса "Торпедо", сказали: "Переходишь в другую команду"

Игрок "Амура" Кирилл Рассказов сказал, что еще не до конца адаптировался в новом клубе. Хоккеист был обменян в хабаровский клуб из "Торпедо" и в первой же игре помог новой команде прервать девятиматчевую серию поражений. На его счету победная шайба в ворота московского "Динамо" (3:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

- У команды была долгая серия поражений, хорошо, что выиграли, и я рад, что помог это сделать, - цитирует "Р-Спорт" Рассказова. - Конечно, "поджег" немного в конце, получив удаление, переживал немного, но ребята выстояли. Во всех командах своя кухня, мне нужно привыкнуть, половину игры немного не понимал, что делать.

Так сложилось, я благодарен "Торпедо" за этот год с лишним. Очень многому научился, познакомился с хорошими людьми, но на этом жизнь не заканчивается. Теперь буду приносить пользу Хабаровску. А что от нас зависит? Мы сели в самолет и летим. Если ты как-то мог повлиять на ситуацию, а тут ничего не поделаешь – так город расположен. Люди играют в Хабаровске много лет, и я привыкну.

Буквально вечером присоединился. В "Торпедо" потренировались, загрузил сумку в автобус, должны были ехать на выезд. Мою сумку выложили и сказали: "Ты переходишь в другую команду". Это спортивная жизнь, от этого никто не застрахован. Мы люди подневольные. Я рад переходу, это новый этап в карьере.