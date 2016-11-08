Кирилл Рассказов: "Авангард" был сильнее "Торпедо" в этот день"

Нападающий "Торпедо" Кирилл Рассказов отметил, что его команда неважно начала матч регулярного чемпионата КХЛ с "Авангардом" (1:2). По его словам, омская команда просто оказалась сильнее.

– Мы плохо начали этот матч. "Авангард" был быстрее, и мы немного не выполнили свой план, которого должны были придерживаться. Во втором периоде, я считаю, мы перехватили инициативу: много угрожали воротам соперников. Но забить не получилось: здорово сегодня играл Олег Шилин, хочу его поздравить с отличной игрой.

– "Торпедо" играло до последних секунд и вполне могло счет сравнять. Чего не хватило все же? Удачи? Мастерства?

– Сложно сказать. Побеждает сильнейший. Омск был сильнее в этот день. Омичи имели больше численного преимущества, это тоже сказалось, так как мы больше утомились. Но в целом, я считаю, равная была игра. (Анна ЛЕВЧЕНКО)