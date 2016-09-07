Кирилл Петров: "Мне нечего было доказывать в игре с "Ак Барсом"

Нападающий ЦСКА Кирилл Петров подчеркнул, что игра регулярного чемпионата КХЛ против "Ак Барса" не была для него особенной, несмотря на то, что он является воспитанником клуба. Казанцы уступили на своем льду ЦСКА со счетом 1:3. Петров забросил третью шайбу армейцев в игре, а в этом сезоне у него два гола в двух матчах с "Ак Барсом".

– Не скажу, что это была особенная игра для меня, – приводит "Р-Спорт" слова Петрова. – Я приехал домой. Здесь была моя семья. Я играл против родного клуба, который меня воспитал, дал мне дорогу в жизнь. Но судьба сложилась так, что я оказался не нужен. Сейчас я продолжаю карьеру в другом клубе. Надеюсь, что буду прогрессировать здесь. Мне нечего кому-то доказывать в этой игре. Что касается гола, то я бросал так на тренировке. Мы отрабатываем такие моменты, а в игре я удачно попал.