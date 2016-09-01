Кирилл Петров: "Ак Барс" собрал хорошую команду, которая претендует на медали"

Нападающий ЦСКА Кирилл Петров после победы над "Ак Барсом" (4:2) рассказал о том, что считает казанскую команду претендентом на медали, а также отметил, что этот матч не был принципиальным для него.

– Хотелось порадовать свою семью и болельщиков ЦСКА победой. Даже если бы у меня не получилось забить, ничего страшного не случилось, ведь команда в итоге выиграла.

– По ходу матча армейцы уступали в счете, но выглядели уверенно.

– Мы старались выполнять то, что велел тренер, и это привело к такой результативности. Мы добавили в движении, стали больше бросать и использовали свои моменты.

– Можно ли сказать, что победа над "Ак Барсом" стала самой трудной из всех домашних?

– Я бы не стал так говорить. Каждый матч у нас получился трудным. Конечно, казанская команда является топовой и против них всегда непросто.

– Считаете, что "Ак Барс" продолжает оставаться топовым клубом, несмотря на все их потери?

– Какие потери? Они собрали хорошую команду, которая претендует на медали. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)