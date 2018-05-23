Кирилл Панюков вернулся из США в "Барыс"

Нападающий Кирилл Панюков подписал контракт с "Барысом", сообщает официальный сайт клуба. Двустороннее соглашение рассчитано до 30 апреля 2019 года.

В минувшем сезоне Панюков выступал в юниорской лиге США в составе "Су-Фолз Стэмпид". На его счету 56 матчей и 33 (14+19) очка в регулярном чемпионате, а в плей-офф он отметился 3 (2+1) очками в 3 играх.

Панюков уже играл в "Барысе" до переезда в Америку. В сезоне-2016/17 он набрал 7 (3+4) очков в 55 матчах.