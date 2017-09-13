Кирилл Меляков: "После семи пропущенных шайб, мысли все разбегаются"

Защитник "Югры" Кирилл Меляков после разгромного поражения от "Авангарда" в матче регулярного чемпионата КХЛ (0:7) признался, что не может подобрать слова, чтобы выразить свои мысли. Также он отметил, что у его команды было достаточно моментов для взятия ворот.

– Сложно что-то комментировать, - цитирует пресс-служба клуба Мелякова. - После семи пропущенных шайб, мысли все разбегаются. У омичей было видно желание победить, хотя и у нас желания было не меньше. Может быть, где-то в реализации моментов нам чего-то не хватило. Нужно поднимать настроение, чтобы прервать череду поражений. Сегодня было много удалений у обеих команд, и шансов забить у нас было достаточно.