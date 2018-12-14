Кирилл Кольцов подписал контракт с "Автомобилистом"

Защитник Кирилл Кольцов подписал контракт до конца сезона с "Автомобилистом"​, сообщает сайт екатеринбургской команды.

Ранее Кольцов выступал за "Авангард", "Салават Юлаев", "Торпедо", "Трактор" и "Спартак". Всего сыграл 573 матча и набрал 320 (74+246) очков. Неоднократно признавался лучшим защитником недели, месяца и всего сезона в КХЛ. Является победителем чемпионатов мира в составе сборной России до 18 лет (2001) и до 20 лет (2003).

Нынешний сезон 35-летний россиянин играл в ВХЛ за "Бурлан", где заработал 6 (1+5) очков в 10 играх.

"Автомобилист" занимает первое место в Восточной конференции с 63 очками.

⚡️Наш клуб подписал двусторонний контракт до конца сезона с Кириллом Кольцовым.



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