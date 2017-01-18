Кирилл Кольцов: "Матч звезд - возможность перезагрузиться перед плей-офф"

Защитник "Трактора" Кирилл Кольцов заявил, что новый формат Матча звезд добавит мероприятию зрелищности. Хоккеист будет играть за Дивизион Харламова вместе в одноклубником Павлом Францоузом. Игра состоится 21 января в Уфе.

– Конечно, я очень рад вновь принять участие в таком статусном мероприятии КХЛ, – цитирует сайт КХЛ Кольцова. – Для меня Матч звезд будет четвертым в карьере, от праздника жду хорошего настроения. Это для всех возможность немного перезагрузиться перед самими главными играми сезона, перед плей-офф. Конечно, на матче будут мои друзья, родные, в том числе семья, дети.

Новый формат? Все новое должно быть интересным. Думаю, что такой формат матча действительно добавит действию зрелищности, спортивного интереса. Для Уфы и всего Башкортостана это большой праздник, там любят хоккей, и уфимские болельщики заслужили этот Матч звезд.