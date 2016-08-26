18:59 | ХОККЕЙ — КХЛ

Кирилл Капустин: "Было бы лучше, если моя шайба повлияла на результат матча"

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Нападающий "Амура" Кирилл Капустин после поражения от московского "Динамо" (2:3) в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ, отметил, что его команда допустила очень много ошибок.

– Проиграли сегодня хорошему сопернику. Сейчас сложно делать выводы, нужно все переосмыслить, – приводит официальный сайт "Амура" слова хоккеиста. Допустили много ошибок, летели сломя голову. Нужно быть терпеливее и умнее.

– Вас назвали лучшим игроком матча, вы забили первый гол "Амура" в этом сезоне. Как ощущения?

– Было бы намного лучше, если бы команда выиграла и моя шайба как-то повлияла на результат матча.

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