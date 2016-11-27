Кирилл Капризов: "В последних матчах "Салават" мало забивает"

Нападающий "Салавата Юлаева" Кирилл Капризов после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Локомотивом" (1:2) посетовал на реализацию моментов. По словам форварда, в последних встречах команда мало забивает.

– Обидно проиграли, очень жалко, а так матч получился интересным. Больше тут нечего сказать, – цитирует Капризова официальный сайт "Салавата".

– Сегодня забросили только одну шайбу. Было невезение в атаке?

– Да, где-то есть невезение. С "Витязем" мы тоже забили один гол, с "Динамо" – две шайбы. Вообще, в последних матчах мало забиваем. Где-то маленько не везет, нужно добавлять в реализации моментов.

– Из-за большого количества травм часто тасуются звенья. В этой связи тяжело приходится?

– Может быть, где-то и тяжело, но ничего страшного. Мы все друг друга знаем, стараемся быстро привыкать по ходу матча. Когда есть удача, можно играть с любыми партнерами.

– Эмоций хватало? Много было отдано в матче с московским "Динамо"?

– Вроде бы хватало. Ту игру мы уже забыли. Старались настроиться на этот матч и здесь все эмоции отдать.