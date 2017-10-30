Кирилл Капризов: "В Омске всегда была хорошая команда, еще когда я играл за "Кузню"

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов посетовал на слабую реализацию большинства в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Авангардом" (2:1 ОТ). Форвард не понимает причин, которые не позволяют армейцам забить, имея численный перевес.

– Третью игру у нас не получается большинство, сегодня тоже не смогли реализовать численный перевес. Не знаю, почему так происходит, – приводит пресс-служба омичей слова Капризова. – Надо над этим работать, стараться забивать. В хоккее сейчас часто возникают ситуации, когда идет игра в неравных составах.

– Что сказал тренер после пропущенной шайбы? Вы отыгрались за 28 секунд.

– Играть до конца. Больше нечего. Мне повезло, удалось обыграть соперника, сделать передачу партнеру, мы сравняли счет.

– Что можете сказать об "Авангарде"?

– Хорошая команда, она всегда такая была, еще когда я играл за новокузнецкий "Металлург". Здесь прекрасные болельщики, всегда хорошо болеют, всегда полный стадион. Приятно играть. Омск всегда был хоккейным городом, болельщики прекрасно разбираются в игре. Это все в России знают.

Напомним, что Капризов выступал в составе новокузнецкого "Металлурга" с 2013 по 2016 год.