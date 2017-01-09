Кирилл Капризов: "Удивился, что меня взяли на Матч звезд, ведь в команде есть Григоренко и Хартикайнен"

Нападающий "Салавата Юлаева" Кирилл Капризов рассказал о возвращении в команду после молодежного чемпионата мира в Канаде, где сборная России заняла третье место. Также форвард заявил, что удивлен своему вызову на Матч звезд КХЛ. В текущем сезоне регулярного чемпионата 19-летний хоккеист набрал 30 (15+15) очков.

– Здорово встретили, все парни поздравили, – цитирует сайт "Салавата" Капризова. – Мы рады, что вернулись, сделали это с хорошим настроением. Понятно, что состояние тяжелое. Так со всеми, кто приезжает из Канады. Тут ночь, там день, но ничего, быстренько должны привыкнуть, главное - правильно соблюдать режим. Тренеры поздравили, сказали, что хорошо отыграли. Конечно, всей стране хотелось большего, чем третье место, но что получилось, то получилось.

Матч звезд? Честно говоря, даже не думал пока о нем. На чемпионате мира думал только об играх за сборную, сейчас приехал, и наступила акклиматизация, днем хочется спать, поэтому сейчас думаю только о том, как быстрее очнуться и начать играть за клуб. У меня тут еще с формой проблемы. У Миши Воробьева приехала, а у меня нет. Сегодня не в своей форме катался. Быть выбранным на Матч звезд, конечно, приятно. Я даже удивился, потому что у нас в команде много парней, которые могли бы сыграть в Матче звезд, тот же Теему Хартикайнен, или Игорь Григоренко, или любой другой нападающий.