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Кирилл Капризов: "У Леписто был полный рот крови после удара Секача"

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Нападающий "Салавата Юлаева" Кирилл Капризов в интервью "Бизнес Online" выразил мнение, что судейская бригада приняла правильное решение, удалив Иржи Секача в матче регулярного чемпионата КХЛ "Ак Барсом" (4:2). По его словам, очевидно, что соперник использовал запрещенный прием против защитника уфимцев Сами Леписто.

 
Сегодня. Уфа. "Салават Юлаев" - "Ак Барс" - 4:2. Уфимцы прервали 6-матчевую победную серию казанцев."Ак Барс" завалил тест на суперпретендента в Уфе

- Ткачев сказал, что судьи убили "Ак Барс".

- Так там полный рот крови был у Сами! Почему "убили"? Там без шансов просто - удар в голову был.

- У партнеров спрашивали о том, как играть в дерби?

- Говорили об этом, да. Первый раз столько болельщиков пришло. И казанские там орали, но наши, конечно, намного лучше поддерживали. Легче играть, когда трибуны гонят тебя вперед.

- Неужели совсем не волновались?

- Поначалу немного было, непривычно в такой атмосфере, но потом уже влился, и все было нормально.

Дополнительная информация

http://sport.business-gazeta.ru/news/176992

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