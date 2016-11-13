Кирилл Капризов: "У Леписто был полный рот крови после удара Секача"

Нападающий "Салавата Юлаева" Кирилл Капризов в интервью "Бизнес Online" выразил мнение, что судейская бригада приняла правильное решение, удалив Иржи Секача в матче регулярного чемпионата КХЛ "Ак Барсом" (4:2). По его словам, очевидно, что соперник использовал запрещенный прием против защитника уфимцев Сами Леписто.

- Ткачев сказал, что судьи убили "Ак Барс".

- Так там полный рот крови был у Сами! Почему "убили"? Там без шансов просто - удар в голову был.

- У партнеров спрашивали о том, как играть в дерби?

- Говорили об этом, да. Первый раз столько болельщиков пришло. И казанские там орали, но наши, конечно, намного лучше поддерживали. Легче играть, когда трибуны гонят тебя вперед.

- Неужели совсем не волновались?

- Поначалу немного было, непривычно в такой атмосфере, но потом уже влился, и все было нормально.