13:55 | Хоккей — КХЛ

Кирилл Капризов: "Снится ли гол в финале Олимпиады? Нет, прошло уже все"

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Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов сказал, что Олимпиада в Пхенчхане стала для него самым запоминающимся моментом в карьере. Форвард сборной России стал автором победной шайбы в финале против Германии (4:3 ОТ).

- Самый запоминающийся момент в карьере? Олимпиада, наверное, - сказал Капризов в интервью на YouTube-канале актера Стаса Ярушина.

- До сих пор снится эта шайба?

- Да не, уже все прошло.

- Не обидно было, что все говорят, зачем мы приехали с составом КХЛ, а остальные не привезли звезд?

- Да нам-то какое дело? Просто надо было выходить и играть.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=Dpk60jgbf8I

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