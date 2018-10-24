Кирилл Капризов: "Снится ли гол в финале Олимпиады? Нет, прошло уже все"

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов сказал, что Олимпиада в Пхенчхане стала для него самым запоминающимся моментом в карьере. Форвард сборной России стал автором победной шайбы в финале против Германии (4:3 ОТ).
- Самый запоминающийся момент в карьере? Олимпиада, наверное, - сказал Капризов в интервью на YouTube-канале актера Стаса Ярушина.
- До сих пор снится эта шайба?
- Да не, уже все прошло.
- Не обидно было, что все говорят, зачем мы приехали с составом КХЛ, а остальные не привезли звезд?
- Да нам-то какое дело? Просто надо было выходить и играть.
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