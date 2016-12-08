Кирилл Капризов: "Салавату Юлаеву" не хватило скорости и агрессии в двух стартовых периодах"

Нападающий "Салавата Юлаева" Кирилл Капризов после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от "Куньлуня" (4:5 Б) отметил, что команда неудачно действовала в меньшинстве. По словам игрока, команде в первых двух периодах не хватило скорости и агрессии.

– Когда проигрываешь, всегда можно сказать, что мы плохо сыграли, – приводит официальный сайт "Салавата Юлаева" слова Капризова. – Мы неудачно отыграли в меньшинстве, пропустили три гола, но в конце сравняли. Надо было побеждать по буллитам. Обычно такие матчи, когда в конце сравниваешь счет, выигрываются…

– Чего не хватало "юлаевцам" в двух стартовых игровых отрезках?

– Может быть, скорости и агрессии, потому что в третьем периоде, когда проигрывали, сразу побежали. У нас стало больше бросков.

– Комбинацию, когда вы забрасывали шайбу, наигрываете на тренировках?

– Конечно, мы стараемся. Уже давно не могли забить в большинстве. Сегодня повезло, Уми хорошо отдал на меня, и мне осталось только подставить.

– Для вас и Михаила Воробьева эта игра стала заключительной перед отъездом в молодежную сборную России. Ощущалось ли дополнительное давление?

– Никакого давления не было. Наоборот, хотелось хорошо сыграть, порадовать болельщиков и на хорошей ноте уехать в сборную, но не повезло.

– Как настрой перед чемпионатом мира?

– Хороший настрой. Сейчас приедем, там начнутся сборы. Нам надо будет также выкладываться на тренировках, чтобы попадать в состав и в хорошей форме подойти к чемпионату мира.

– Что пожелаете команде на время своего отсутствия?

– Только побед и не только ребятам, но и болельщикам, чтобы они приходили поддерживать команду. Думаю, ребята справятся. Конечно, буду следить за матчами и буду болеть за команду, как и все вы.