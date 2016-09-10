Кирилл Капризов: "Салават Юлаев" забивает очень мало"

Нападающий "Салавата Юлаева" Кирилл Капризов считает, что его команде нужно работать над результативностью. В последнем матче регулярного чемпионата КХЛ уфимцы уступили минскому "Динамо" со счетом 1:2.

– Все сами, в принципе, видели. В конце давили, давили и сравняли, потом пропустили в первой же смене после гола, - цитирует официальный сайт "Салавата Юлаева" Капризова. - Потом не удалось больше забить.

– У команды довольно много бросков, около 70 за две игры. Что с реализацией моментов?

– Я даже не знаю. В принципе, и ко мне это во многом относится. Лично для себя считаю, что надо один гол забить и дальше пойдет. Так же и всем нападающим. Потому что мы забиваем в каждой игре по два, по три гола и все. Это очень мало, не хватает для победы. Значит больше надо забивать, работать еще больше. Раскрепоститься маленько и более хладнокровно относиться к моментам.

– Тренерский штаб поменял составы, теперь играете с Игорем Григоренко. Что-то поменялось для вас лично?

– С каждым игроком игра по-своему меняется. Сейчас с ним очень хорошо играть, он очень опытный игрок. Всегда в нужном моменте находится. Подсказывает всегда.

– Перед игрой с "Адмиралом" пауза три дня. Поможет она?

– Посмотрим.

– Это было четвертое подряд поражение в одну шайбу. Что в такой ситуации можно сказать болельщикам?

– Только начало сезона, но много игр впереди. Болельщикам можно сказать, что мы сделаем все возможное, чтобы усилить нашу игру, красивее играть, как это обычно на "Уфа-Арене". Приходите, болейте за нас. Будем стараться радовать.