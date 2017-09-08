Кирилл Капризов: "Партнеры сделали все, чтобы я забросил"

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над московским "Динамо" (3:1) отметил своих партнеров по тройке Сергея Шумакова и Максима Шалунова, которые помогли ему отличиться.

– Расскажите, как забросили свою шайбу?

– Думаю, все это видели. Партнеры все для этого сделали, мне осталось только ее добить. Шумаков здорово перевел шайбу, Шалунов здорово бросил, а я добил.

– "Динамо" чем-то удивило по сравнению с первым матчем?

– Их команда и тогда хорошо играла, просто у нас была лучше реализация. Мы правильно сыграли в конце третьего периода, поговорили и стали правильно играть.

– Пауза пошла вам на пользу? Вы пропустили встречу с "Югрой".

– Не знаю. Мы и так тренировались между этой паузой, держали себя в тонусе.

– С воскресенья по пятницу хорошо было отдохнуть и поддерживать себя в тонусе?

– Вы про долгий перерыв? Это да. Ничего страшного. Все нормально.

– Почему вы забиваете то в первом, то в третьем периоде? Когда во втором будете отличаться?

– Я был бы рад забивать в любом периоде. Просто так получается. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)​