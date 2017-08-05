Кирилл Капризов: "Очень помогает, что в команде есть Валерий Брагин"

Форвард олимпийской сборной России Кирилл Капризов признался, что присутствие тренера молодежной сборной Валерия Брагина в команде очень помогает. Сегодня олимпийцы выиграли у "Сочи" в первом матче на товарищеском турнире в Сочи (5:1).

- Нам очень помогли быстрые голы, а забили их благодаря мастерству, - цитирует "Р-Спорт" Капризова. - Конечно, после них стало легче играть. Атмосфера классная в команде, мы подбадриваем друг друга, общаемся, смеемся. Конечно, очень помогает, что в команде есть Валерий Брагин, я же с ним два чемпионата мира прошел. Он меня хорошо знает, подсказывает часто, а я прислушиваюсь, как и все парни.