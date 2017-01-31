Кирилл Капризов: "Обреченности в "Салавате" нет"

Нападающий "Салавата Юлаева" Кирилл Капризов отметил, что команда делает все, чтобы прервать серию неудач. По его словам, пока чего-то не хватает.

– Нам надо выигрывать матчи, чтобы остановить серию неудач. Только это нам поможет, – цитирует Капризова "Спорт Бизнес Online".

– Игорь Григоренко сказал, что не хватает единства в команде.

– Любая команда, которая хочет хорошо играть, должна быть сильна духом. Все вместе должны быть.

– Получается, что вам этого не хватает?

– Может быть, где-то и не хватает. Но мы стараемся.

– Иногда смотришь на лед и видишь, что игроки во время стычек друг за друга не заступаются.

– Я даже не знаю. Вы про мою ситуацию в матче с "Динамо"? Там игровой момент был. Играли пять на три. Зачем драться в этой ситуации? Получим мы удаление и будем играть пять на четыре.

– Вы вернулись в молодежное звено. Успели вспомнить то, что было на предсезонке?

– Да. Будем стараться играть, как и раньше: задорно, активно.

– Как восприняли новость о травме Умарка?

– Все восприняли эту информацию с плохой стороны. Он лидер команды, забивает, отдаёт. Это потеря. У нас вообще любой игрок, который выбывает, это серьезная потеря.

– Нет обреченности?

– Нет, я думаю, что все эти новости должны нас больше завести.

– До этого получил травму Мертл, сейчас Умарк. У вас постоянно меняются партнёры. Тяжело из-за того, что вы часто меняете тройки?

– Я быстро привыкаю, все нормально