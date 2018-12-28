Кирилл Капризов: "Новый год отпраздную в родной деревне"

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов​ в интервью официальному сайту КХЛ подвел личные итоги года, рассказал о целях по результативности на сезон и отметил старт сборной России на молодежном чемпионате мира.

– В конце года принято подводить его итоги. Каким 2018-й получился для вас?

– Я давно привык жить по хоккейному календарю, поэтому для меня конец декабря – самый разгар сезона. А так год получился неплохой. Выиграли золото Олимпиады впервые за долгое время. Но я вообще не зацикливаюсь на каких-то рубежах, никаких выводов специально не делаю.

– Часто пересматриваете победный гол на Олимпиаде?

– Специально этого не делаю, только если попадается на глаза в интернете.

– Где планируете отмечать Новый год?

– Съезжу в родную деревню. Хотя прикинул, что в общей сложности пробуду там всего полтора дня.

– Есть какие-нибудь семейные традиции?

– Чего-то особенного нет. Например, мы можем обходиться без новогодних подарков. Главное, что вся семья в сборе в праздничные дни – это самое важное.

– Самый запоминающийся новогодний подарок в вашей жизни?

– Это мои первые коньки, которые подарил мне хоккеист Сергей Исаев, друг нашей семьи. Мне тогда было четыре года, и я сразу полюбил хоккей. Правда, не помню, был ли это Новый год или день рождения.