Кирилл Капризов: "Мы не хотели, чтобы Захаркин уходил из "Салавата"

Нападающий "Салавата Юлаева" Кирилл Капризов отметил, что, несмотря на неудачное выступление команды на старте регулярного чемпионата, обстановка в коллективе была нормальной. Также хоккеист подчеркнул, что в команде были против ухода главного тренера Игоря Захаркина.

– Ситуация в начале сезона была неприятная, – цитирует сайт КХЛ Капризова. – Но в коллективе все было нормально, играли-то мы хорошо, а матчи проигрывали в итоге то в одну шайбу, то по буллитам. В конце что-нибудь пропускали. Не реализовывали свои моменты. А потом собирались все вместе, много разговаривали на этот счет. В один момент нас прорвало, и все потихонечку пошло. Сейчас вроде бы нормально, выравнялись по игре.

Захаркин был готов уйти в отставку? В интервью тренер уже говорил об этом моменте. Наверное, у него были какие-то мысли на этот счет, но мы, игроки, конечно же не хотели, чтобы он уходил. Нам нужно было доказывать все только победами, и как раз с того момента у нас это стало получаться.

Захаркин – человек с характером. У него есть все хорошие качества. Может и накричать, когда действуем плохо на льду. Но когда мы хорошо играем, он получает от этого удовольствие, подбадривает нас, чтобы еще добавляли.