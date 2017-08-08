Кирилл Капризов: "Мне хочется заиграть в НХЛ"

Форвард ЦСКА Кирилл Капризов рассказал о том, что он хотел бы попробовать свои силы в НХЛ. Кроме того, он отметил, что не держит обиды на тренерский штаб сборной России в связи с тем, что он не был включен в заявку национальной команды на прошедший чемпионат мира

- Не буду скрывать, что хочется заиграть в НХЛ, - цитирует ТАСС Капризова. - Это нужно делать вовремя. Может быть, это случится через год. В данный момент надо стараться, выкладываться, окрепнуть, набраться опыта.

Если говорить об ожиданиях от Олимпиады, то все будет зависеть от меня. Россия всегда претендовала на высокие места на Играх. Думаю, так будет и в этот раз.

Меня не включили в заявку на чемпионат мира? Это не стало для меня чем-то удивительным, воспринял тренерское решение нормально. Конечно, переживал, но обиды ни на кого нет. У меня все еще впереди.