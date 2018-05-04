Кирилл Капризов: "Миннесота" мной интересуется, но следующий сезон я проведу в ЦСКА"

Форвард ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов заявил, что следующий сезон проведет в армейском клубе. Интерес к хоккеисту проявила "Миннесота", которая выбрала его в пятом раунде драфта под общим 135-м номером.

– Год назад вы говорили, что"Миннесота" вами не интересовалась. Как сейчас?

– Сейчас постоянно на связи.

– Ого. К чему это приведет?

– А к чему это может привезти? Следующий год я проведу в ЦСКА. Да и потом буду в КХЛ, так как у меня действует соглашение до 2020 года. (Алексей ШЕВЧЕНКО)



Полное интервью Кирилла Капризова