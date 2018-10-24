Кирилл Капризов: "Миннесота" - это реальность. Почему нет?"

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов в интервью на YouTube-канале КВНщика и актера Стаса Ярушина дал понять, что допускает переезд в НХЛ. Форвард задрафтован "Миннесотой" в 2015 году.

- Америка - мечта или реальность в плане хоккея?

- Реальность, наверное. Почему нет?

- Вы задрафтованы клубом "Миннесота" четыре или пять лет назад. Там еще знают о существовании Капризова?

- (смеется) Надеюсь.

- Вы не можете туда поехать по причине...

- ...контракта с ЦСКА.

- Сколько он еще будет длиться?

- Еще следующий год.

- Если приедете и спустят в АХЛ, что будете делать?

- Надеюсь, что не спустят. Сразу надо доказывать.

- Кубок Стэнли брать будем?

- Постараемся!