Кирилл Капризов: "Миннесота" - это реальность. Почему нет?"

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов в интервью на YouTube-канале КВНщика и актера Стаса Ярушина дал понять, что допускает переезд в НХЛ. Форвард задрафтован "Миннесотой" в 2015 году.
- Америка - мечта или реальность в плане хоккея?
- Реальность, наверное. Почему нет?
- Вы задрафтованы клубом "Миннесота" четыре или пять лет назад. Там еще знают о существовании Капризова?
- (смеется) Надеюсь.
- Вы не можете туда поехать по причине...
- ...контракта с ЦСКА.
- Сколько он еще будет длиться?
- Еще следующий год.
- Если приедете и спустят в АХЛ, что будете делать?
- Надеюсь, что не спустят. Сразу надо доказывать.
- Кубок Стэнли брать будем?
- Постараемся!
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