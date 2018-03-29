Кирилл Капризов: "Кузьменко - красава"

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов поделился впечатлениями от победы над СКА (5:4 ОТ) в первом матче финала Западной конференции, выделив Андрея Кузьменко, оформившего хет-трик.

– Спасибо ребятам за победу, - сказал Капризов. - Такой матч получился! С таким счетом! Кузьменко красава. Главное в том же духе продолжать. Важны победы, а не то, кто забивал.

– Чувствовали, что за спиной находился Григоренко, когда он открыл счет?

– Ну а кому я тогда отдавал? Не игроку же СКА.

– Как вам партнеры Попов и Григоренко?

- У нас каждый может сыграть с каждым. Я много раз об этом говорил.