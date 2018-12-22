Кирилл Капризов: "Когда на лед выходишь - забываешь про сборную. Били же друг друга"

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов подвел итоги матча со СКА (4:1) на "Газпром-Арене" в присутствии 67770 зрителей.

- В финале Запада тоже будет 4-0?

- Да еще далеко до финала конференции.

- Вы ни разу не позволили СКА забить больше одного гола.

- Я даже не знал об этом. И мы, в общем-то, никогда не думали об этом.

- На арене было холоднее. Повлияло ли это на лед?

- Лед был получше в этот раз. Настоялся, наверное. А чтобы холоднее – не почувствовал.

- Два матча за неделю на такой арене. Сложно ли будет привыкать к другим масштабам?

- Очень мне понравилось тут. Полегче дышится, прикольно играть. Столько болельщиков.

- Неделю назад вы играли "дома" в качестве игрока сборной России, теперь были в роли "гостя". Разницу почувствовали?

- Нет. И когда на лед выходишь, и когда в перерыве в раздевалку идешь – болельщики всегда поддерживают и что-то говорят. И я только хорошие слова слышал, ничего плохого, хоть и питерские болельщики.

- А разница в подходе к матчу была?

- Там сборная. Первый такой матч. Евротур. Историческое такое больше событие. А со СКА у нас принципиальная игра была. Тем более – до этого два матча проиграли. Очень хотелось выиграть.

- В сборной вы вместе играете, а тут – по разные стороны баррикад.

- Когда на лед выходишь – забываешь сразу об этом. Друг друга били же на льду, и ничего страшного. После матча руки друг другу пожали, и все хорошо.

- Есть предложение забирать у футболистов стадионы и играть на них в хоккей.

- Да нет, не стоит. (Игорь Еронко)

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